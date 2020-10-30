Умер один самых популярных в TikTok животных - рыжий кот по кличке Симба. Об этом 29 октября сообщил владелец животного Артем

Звезда «Сватов» заразилась коронавирусом © kinopoisk.ru

«Симбочку сбила машина. Удар был настолько сильным, что Симбочка успел пробежать всего несколько метров, вернуться в родной двор, где вырос. Потом упал на землю и погиб», — рассказал парень.

Он отметил, что кот был для него членом семьи и самым близким другом. Молодой человек опубликовал несколько роликов, где несет цветы на могилу кота, где поет грустную песню о питомце и другие.

Этой осенью интернет потерял еще одну звезду: умер кот, который еще в 2006 году стал героем мемов. Нобико, он же Длиннокот из Японии, скончался 20 сентября. Ему было 18 лет.