Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Львовского национального медицинского университета профессор Роман Дутка предостерег украинцев: COVID-19 повреждает все сосуды в организме, передает Depo.ua 28 октября

Комаровский рассказал, как обнаружить COVID-19 без тестов © Facebook Евгения Комаровского Люк Монтанье.

Именно это явление, считают ученые, объясняет почему COVID-19 не сезонное заболевание и нередко крайне тяжело протекает. На основе этого открытия Дутка развенчал миф о том, что коронавирус в основном воздействует на легкие, а главное его осложнение — пневмония.

«Первое, на что он (COVID-19 - ред.) действует в нашем организме — это сосуды. Коронавирусная инфекция повреждает все сосуды организма. Первыми, конечно, разрушает внутреннюю стенку тех сосудов, в которых наибольший процент кислорода, — сосудов легких. Коронавирус способствует развитию воспаления сосудистых стенок с последующим образованием тромбов», — сказал Дутка.

Профессор объяснил, что именно риск для сосудов вынуждает медиков назначать при коронавирусе препараты, разжижающие кровь.