По словам медика, в геноме коронавируса ученые обнаружили последовательность из другого вируса — ВИЧ. Такое заявление ранее делал французский вирусолог Люк Монтанье.
Именно это явление, считают ученые, объясняет почему COVID-19 не сезонное заболевание и нередко крайне тяжело протекает. На основе этого открытия Дутка развенчал миф о том, что коронавирус в основном воздействует на легкие, а главное его осложнение — пневмония.
«Первое, на что он (COVID-19 - ред.) действует в нашем организме — это сосуды. Коронавирусная инфекция повреждает все сосуды организма. Первыми, конечно, разрушает внутреннюю стенку тех сосудов, в которых наибольший процент кислорода, — сосудов легких. Коронавирус способствует развитию воспаления сосудистых стенок с последующим образованием тромбов», — сказал Дутка.
Профессор объяснил, что именно риск для сосудов вынуждает медиков назначать при коронавирусе препараты, разжижающие кровь.