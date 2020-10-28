Политолог, специалист по российско-белорусским отношениям

Андрей Иванович Суздальцев родился 22 декабря 1960 года. Женат, двое детей.

Кандидат исторических наук. Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

В 1983 году закончил исторический факультет Дальневосточного государственного университета.

С октября 1986 по октябрь 1989 года обучался в аспирантуре Высшей школы профсоюзного движения ВЦСП им. Н.М. Шверника.

С ноября 1989 по январь 1993 года работал во Владивостокском филиале Высшей школы профсоюзного движения ВЦСП им. Н.М. Шверника.

С февраля 1993 по апрель 2006 года проживал в Республике Беларусь.

В марте 2006 года был лишен вида на жительство и депортирован в Россию из-за конфликта с белорусскими властями.

Автор научных работ и статей, посвященных актуальным проблемам международных отношений. Эксперт по проблемам постсоветского пространства.

Был членом экспертного совета Комитета по международным делам Совета Федерации России.

Публикует статьи и дает интервью по проблемам российско-белорусских отношений, экономики, внешней политики, контроля над вооружениями, стратегии национальной безопасности, внешней и военной политики России.