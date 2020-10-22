Журналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру

Окончил в 1995 году исторический факультет Днепропетровского государственного университета.

В журналистике с 1992 года, в сфере политических технологий — с 1997 года.

Принимал участие более чем в 20 избирательных кампаниях на Украине (в основном в качестве политтехнолога). Консультировал ряд политических партий (Народно-демократическая партия, Социал-демократическая партия Украины (объединённая), «Возрождение» и др.) и должностных лиц (городские головы Днепропетровска и Киева, главу Администрации президента Украины и др.).

Автор порядка 2,5 тысячи публикаций в украинской и российской прессе.

Автор и соавтор восьми книг, в частности: «Высшие должностные лица Украины» (М., 1996), «Современная Украина. Политический портрет» (М., 1997), «Первые шаги новой власти» (К., 2005, соавтор), «Украина без Кучмы» (К., 2007, соавтор), «Русский язык на Украине» в двух частях (Харьков, 2010).