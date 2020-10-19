Если Европейский союз введет персональные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, это будет означать только то, что его не будут принимать в ЕС. Об этом в авторской передаче на интернет-канале Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Ищенко VLOG. О чем Зеленский договорился с мэрами городов перед выборами? © Скриншот из видео Украина.ру Дмитрий Кулеба на минувшей неделе заявил, что Украина присоединится к новому пакету санкций ЕС в отношении властей Белоруссии.

Однако на сегодняшний день никаких экономических санкций Евросоюз против Белоруссии не вводит. Ростислав Ищенко отметил, что Лукашенко не обещал прервать торговлю с Украиной, если она присоединится к санкциям, в качестве ответной меры.

«Эта торговля с нашей точки зрения микроскопична, но для Белоруссии и Украины она объемна и взаимовыгодна. Ни Киев, ни Минск не говорили, что что-то будет прервано. Также у Белоруссии сохраняются экономические отношения по торговым вопросам со всем Евросоюзом», — рассказал политолог.

Ранее официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что на подготовку санкционного списка, куда европейские чиновники должны включить Лукашенко, уйдет от нескольких дней до нескольких недель.

В Белоруссии более двух месяцев продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%.