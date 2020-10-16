Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден озвучил свои предвыборные обещания греческому сообществу в США, сообщил телеграм-канал Украина.ру 16 октября

Как уточняется, Байден «продолжит быть громким голосом в поддержку глобальной религиозной свободы, включительно с правами Греческой Православной Церкви».

«Ну вот, теперь можно быть спокойными за американских православных греков. Есть кому о них позаботиться. Украинцам Байден с Томосом помог? Вот! Теперь что-то такое же конструктивное в Америке отчебучит. Только выберите его, будет вам полнейший Фанар», сказано в публикации.

Отец за сына. Трамп бьёт Байдена Украиной © AP, Visar Kryeziu Хантеру от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим.

В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может «использовать свое влияние» для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.

Facebook и Twitter позже ограничили доступ к публикации на своих платформах.

Позднее один из членов штаба действующего президента Майк Ханн сообщил, что соцсеть Twitter заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа за публикацию видео, где кандидата в президенты от демократов Джо Байдена называют лжецом на фоне публикации New York Post.