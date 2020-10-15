«Китай прекрасно показал, что дисциплинированное общество с четкими целями лучше справляется с эпидемией. И сейчас мы наблюдаем, что пока страны борются с первой волной или захлебываются во второй, Китай возвращается к доковидной жизни», — считает писатель.
На его взгляд, капитализм в Китае совсем другой, чем в США или Западной Европе, в его основе — социалистические идеи, человечность, которые ставят во главу угла жизнь, а не ресурсы. Именно это, по мнению фантаста и помогает Китаю справиться с пандемией COVID-19.
На данный момент в мире зафиксировано 38,6 миллионов случаев заражения COVID-19. Более миллиона человек умерло, не справившись с вирусом.
Первая вспышка коронавируса в мире была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в марте 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.