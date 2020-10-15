Форма правления имеет не самое последнее значение, когда вопрос касается борьбы государства с пандемией, ведь при капитализме политики во главу угла ставят интересы тех, кто оплачивает их предвыборные кампании, а это не народ, рассказал писатель-фантаст Александр Гриценко в интервью изданию Украина.ру

«Китай прекрасно показал, что дисциплинированное общество с четкими целями лучше справляется с эпидемией. И сейчас мы наблюдаем, что пока страны борются с первой волной или захлебываются во второй, Китай возвращается к доковидной жизни», — считает писатель.

На данный момент в мире зафиксировано 38,6 миллионов случаев заражения COVID-19. Более миллиона человек умерло, не справившись с вирусом.

Первая вспышка коронавируса в мире была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в марте 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.