Сторонники нового премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова вслед за отставкой президента Сооронбая Жээнебекова потребовали распустить парламент страны. Об этом 15 октября сообщил Sputnik Кыргызстан

Павел Столяренко: Киргизия подверглась сильному прессингу со стороны антироссийского сообщества © Facebook, Павел Станиславович

По его словам, в настоящее время в Киргизии назревает конфликт между силовиками и протестующими.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — объяснил он свое решение.

Исполнять обязанности главы государства должен спикер парламента.

5 октября в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.

В субботу, 10 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников. Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.