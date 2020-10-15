Жээнбеков подал в отставку 15 октября, хотя ранее обещал это сделать только после того, как обстановка в республике стабилизируется.
По его словам, в настоящее время в Киргизии назревает конфликт между силовиками и протестующими.
«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — объяснил он свое решение.
Исполнять обязанности главы государства должен спикер парламента.
5 октября в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики.
После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.
В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.
В субботу, 10 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников. Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.