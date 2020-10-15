В Венесуэле стартовали испытания российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передало 14 октября министерство коммуникации и информации Венесуэлы

Сергей Лукьяненко: Вакцина от коронавируса стала инструментом политики © РИА Новости, Максим Блинов участвуют две тысячи волонтеров, они уже отобраны.

Кроме того, в Венесуэлу будет доставлена и китайская вакцина. После испытаний двух препаратов и одобрения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), начнется вакцинация населения страны.

Мадуро предположил, что она стартует с апреля.

«Если раньше — лучше», — добавил он.

В первую очередь вакцинацию пройдут работники сфер здравоохранения и образования, а также люди старшего поколения и с хроническими заболеваниями.

«Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса, ее запустили в производство 15 августа.

Первая партия российской вакцины от коронавируса прибыла в Венесуэлу 2 октября. Сын и старшая сестра президента Мадуро выступят добровольцами для испытания российской вакцины от коронавируса Спутник V. Кроме того, страна начнет на своей территории производство «Спутника V»после того, как в России завершится третья фаза испытания препарата.