Южанин Сооронбай Жээнбеков нарушил договоренности с Алмазбеком Атамбаевым, представлявшим север Киргизии, рассказал генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 8 октября

Нынешний политический кризис в Киргизии может ударить по всей Средней Азии и затрагивает геополитические интересы России, отметил эксперт.

«Алмазбек Атамбаев — уникальный президент, который на своем посту не занимался стяжательством, не тащил одеяло на себя, добровольно, что нехарактерно для постсоветского пространства, ушел со своего поста», — подчеркнул Лепехин.

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А именно, стал начал проводить акцентированную кадровую политику, согласно которой все посты в государстве должны занимать южане и люди подконтрольные ему.

На выборах был использован президентский административный ресурс, благодаря чему в парламент были избраны четыре проюжные партии, отметил политолог.

Если бы в парламент прошла хотя бы одна значимая партия северян, то на фальсификацию выборов никто не обратил внимание, никакого майдана бы не было, полагает он.

Полную версию интервью читайте здесь.

Политический кризис в Киргизии начался 5 октября после выборов в республиканский парламент.

Из участвовавших в голосовании 16 партий в Жогорку Кенеш прошли только четыре, что вызвало недовольство всех остальных.

Начались массовые беспорядки, в результате которых были захвачены правительственные здания и из мест заключения и содержания под стражей были освобождены оппозиционные политики.

Правительство страны ушло в отставку в полном составе, президент Сооронбай Жээнбеков ушел в подполье, силовики были деморализованы и дезорганизованы.

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Банки оперативно изъяли всю наличность из банкоматов, Нацбанк страны остановил все переводы за границу в системе SWIFT, чтобы не допустить вывода средств из страны.

Начались рейдерские захваты как предприятий, так и госорганов. Так, Генпрокуратуру захватил Саймык Жапыкеев, объявивший себя «народным прокурором».

Был захвачен, разграблен и подожжен второй по величине золотой прииск страны Джеруй, а также единственный в Киргизии завод по переработке золота.

Рейдеры также захватывали угледобывающие шахты и медные рудники.