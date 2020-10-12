Нынешний политический кризис в Киргизии может ударить по всей Средней Азии и затрагивает геополитические интересы России, отметил эксперт.
«Алмазбек Атамбаев — уникальный президент, который на своем посту не занимался стяжательством, не тащил одеяло на себя, добровольно, что нехарактерно для постсоветского пространства, ушел со своего поста», — подчеркнул Лепехин.
По его мнению, так как северянин Атамбаев передал власть южанину, то существовал некий компромисс между двумя кланами, но Жээнебеков эти договоренности нарушил.
А именно, стал начал проводить акцентированную кадровую политику, согласно которой все посты в государстве должны занимать южане и люди подконтрольные ему.
На выборах был использован президентский административный ресурс, благодаря чему в парламент были избраны четыре проюжные партии, отметил политолог.
Если бы в парламент прошла хотя бы одна значимая партия северян, то на фальсификацию выборов никто не обратил внимание, никакого майдана бы не было, полагает он.
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Политический кризис в Киргизии начался 5 октября после выборов в республиканский парламент.
Из участвовавших в голосовании 16 партий в Жогорку Кенеш прошли только четыре, что вызвало недовольство всех остальных.
Начались массовые беспорядки, в результате которых были захвачены правительственные здания и из мест заключения и содержания под стражей были освобождены оппозиционные политики.
Правительство страны ушло в отставку в полном составе, президент Сооронбай Жээнбеков ушел в подполье, силовики были деморализованы и дезорганизованы.
Парламент раскололся на две фракции, ни одна из которых не могла набрать нужного количества депутатов для принятия решений.
Банки оперативно изъяли всю наличность из банкоматов, Нацбанк страны остановил все переводы за границу в системе SWIFT, чтобы не допустить вывода средств из страны.
Начались рейдерские захваты как предприятий, так и госорганов. Так, Генпрокуратуру захватил Саймык Жапыкеев, объявивший себя «народным прокурором».
Был захвачен, разграблен и подожжен второй по величине золотой прииск страны Джеруй, а также единственный в Киргизии завод по переработке золота.
Рейдеры также захватывали угледобывающие шахты и медные рудники.