По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко инициировал перерегистрацию партий, которая нивелирует изменения от готовящейся конституционной реформы.
«В этой ситуации Россия могла бы стать гарантом того, что конституционный диалог будет именно диалогом, а выборы — выборами. Но для этого она должна занять более активную позицию в белорусских делах и начать контактировать не только с властью, но и с гражданским обществом и представителями всего политического спектра», — сказал Агафонов.
При этом он отверг возможные обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии. По словам политика, если бы РФ не сделала этого в прошлый раз — во второй декаде августа, признав победу Лукашенко и «избавив» его от «цветной революции», — сейчас в Белоруссии шли бы постмайданные люстрации и «увлекательный дележ власти победившими змагарами».
Агафонов подчеркнул, что вмешательство России было стабилизирующим, и сейчас она, по его мнению, должна удержать Лукашенко от того, чтобы он не развязал гражданскую войну или «не устроил тут Северную Корею».
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.