Россия уже вмешалась во внутренние дела Белоруссии после выборов, стабилизировав ситуацию, и сейчас должна сделать это снова. Об этом председатель движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов заявил в интервью изданию Украина.ру

Действия Лукашенко сказываются не только на его, но и на российских позициях - Кочетков © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко инициировал перерегистрацию партий, которая нивелирует изменения от готовящейся конституционной реформы.

«В этой ситуации Россия могла бы стать гарантом того, что конституционный диалог будет именно диалогом, а выборы — выборами. Но для этого она должна занять более активную позицию в белорусских делах и начать контактировать не только с властью, но и с гражданским обществом и представителями всего политического спектра», — сказал Агафонов.

При этом он отверг возможные обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии. По словам политика, если бы РФ не сделала этого в прошлый раз — во второй декаде августа, признав победу Лукашенко и «избавив» его от «цветной революции», — сейчас в Белоруссии шли бы постмайданные люстрации и «увлекательный дележ власти победившими змагарами».

Агафонов подчеркнул, что вмешательство России было стабилизирующим, и сейчас она, по его мнению, должна удержать Лукашенко от того, чтобы он не развязал гражданскую войну или «не устроил тут Северную Корею».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.