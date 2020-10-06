Шульженко настаивает, что у них с Сергеем Глушко были длительные отношения, а не разовый секс. Также она отрицает свою причастность к краже драгоценностей Королевой из квартиры, где встречалась с ее мужем.
Ранее первое интервью о случившемся после шумихи в СМИ дала сама звездная пара.
В беседе с ведущей шоу «Осторожно, Собчак!» Наташа Королева заявила, что не оправдывает, но и не винит своего мужа из-за измены, причиной скандала стали его импульсивность и сложившиеся обстоятельства. Сам же Тарзан признал, что «лоханулся».