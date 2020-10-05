Певица Ольга Полякова, из-за концерта которой в Харькове возбудили уголовное дело, заявила, что вся эта «шумиха» связана с «предвыборным срачем». Она написала об этом в своем Instagram 5 октября

«У нас главное не жизнь граждан, а выборы»: глава Минздрава раскритиковал концерт Поляковой в Харькове © Facebook, Максим Степанов

При этом певица успокоила подписчиков, которые решили, что дело завели и на саму Полякову.

«Сегодня вся шумиха по поводу мероприятий и концертов связана непосредственно с предвыборным срачем. Но все это можно обсуждать только тогда, когда закроют метро, которое каждый день посещает столько людей, что мне столько и за год не собрать. Поэтому, дорогие мои, берегите себя, мойте руки, не целуйтесь, носите маски и не читайте новости, особенно перед выборами», — заявила она.

Пресс-служба певицы также прокомментировала ситуацию «КП в Украине».

«Никаких производств в отношении непосредственно артистки нет и быть не может. Призываем представителей СМИ быть более корректными в использовании имени артистки в своих материалах, а за дополнительной информацией в связи с проведением мероприятий ко Дню учителя рекомендуем обращаться в полицию города Харькова», — сообщили там.

Харьков с 28 сентября находится в «оранжевой» зоне, которая предполагает запрет на проведение мероприятий с участием более 100 человек.