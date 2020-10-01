Ранее Трамп во время предвыборных дебатов заявил, что сын его оппонента Джо Байдена во время работы на Украине заработал «целое коррупционное состояние».
Исходя из этого, считает эксперт, для Украины было бы выгодно, чтобы Трамп удержался у власти на следующие четыре года.
«Мы прекрасно понимаем, что стратегически отношение США к Украине не поменяется. Но как минимум нас могут на какое-то время оставить в покое, и не будет такой наглой деятельности США внутри Украины, — отметил Бондаренко.
По ее словам, в Вашингтоне перестали финансировать значительную часть «грантоедских» организаций, что чувствуется по системе здравоохранения и системе образования, которые не будут мешать Украине избавляться от коррупции и колониальной зависимости.
Слова спикера прозвучали 1 октября в ходе пресс-конференции на тему «Украинские взятки и российские тролли: внешние факторы президентской кампании в США» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.