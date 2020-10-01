Четыре года президентства Дональда Трампа показали, что его вообще не волнует украинский вопрос и что ситуацию в стране он пустил на самотек. Об этом рассказала экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко 1 октября на пресс-конференции издания Украина.ру

Елена Бондаренко сказала, что будет с Украиной, если к власти в США придет Байден © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Джо Байдена во время работы на Украине заработал «целое коррупционное состояние».

Исходя из этого, считает эксперт, для Украины было бы выгодно, чтобы Трамп удержался у власти на следующие четыре года.

«Мы прекрасно понимаем, что стратегически отношение США к Украине не поменяется. Но как минимум нас могут на какое-то время оставить в покое, и не будет такой наглой деятельности США внутри Украины, — отметил Бондаренко.

По ее словам, в Вашингтоне перестали финансировать значительную часть «грантоедских» организаций, что чувствуется по системе здравоохранения и системе образования, которые не будут мешать Украине избавляться от коррупции и колониальной зависимости.

Слова спикера прозвучали 1 октября в ходе пресс-конференции на тему «Украинские взятки и российские тролли: внешние факторы президентской кампании в США» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.