Обманутые прокси-шакалы агрессоров. Белуджи-сепаратисты на службе англосаксов и Индии

Сегодня при обсуждении темы возможного наземного вторжения США и Израиля в Иран больше всего обсуждаются два вопроса: кто конкретно может вторгаться и какова подлинная цель этого вторжения?

Многие эксперты допускают, что вторгнуться США могут или силами своей морской пехоты, или так называемыми оккупационными войсками новой местной "коалиции желающих" из стран Персидского залива, желающих поражения Тегерану, или же прокси-частями противников Ирана из различных сепаратистских или террористических организаций (зачастую это одни и те же структуры или близкие между собой).Вторжение возможно на самые важные участки фронта и для достижения главных целей агрессии. Их, в принципе, четыре:1) свержение правящего в Иране режима и разгром его вооруженных сил: от Корпуса стражей исламской революции (КСИР) до обычной армии со всеми их военным возможностями;2) уничтожение всех объектов, связанных с иранской ядерной программой и захват всего обогащенного урана;3) захват нефтеносных регионов и всех имеющихся у Ирана углеводородных ресурсов и средств производства продукции из них. Как США проделали в Венесуэле;4) уничтожение или установление американского контроля за всеми логистическими путями в регионе, а это там целый крест из путей с востока на запад и с севера на юг с точкой пересечения именно на иранской территории.Все это, разумеется, в пику интересам России и Китая. Некоторые называют объектом давления также Индию, но, как отмечают более въедливые наблюдатели, это не совсем так: Нью-Дели в регионе выступает как раз вольным или невольным союзником агрессоров, ибо их действия по уничтожению Ирана ослабляют и Китай, и Пакистан, главных оппонентов Индии в этой евразийской части.И углеводородные монархии Залива то ли сами никак не могут уяснить, что при любом исходе конфликта (войны) они окажутся в накладе, так как либо попадут под контроль агрессоров, либо окажутся в состоянии всеобщего деструктивного хаоса, который не позволит им успешно развиваться и торговать.То ли монархии все понимают, но сделать ничего не могут. И потому что зависят от воли Вашингтона и Тель-Авива. И потому что срабатывает старое правило Ближнего Востока: врага там ненавидят больше, чем любят себя.Подводит хваленая восточная мудрость. Восток – дело тонкое, но все равно прозрачное в мотивации. Это как причудливо-характерная просьба завистливого украинца из анекдота к Богу: Господи, если ты дашь соседу что-то в два раза больше, чем мне, то выколи мне один глаз…Среди оккупантов из монархий Персидского залива могут оказаться те, кто захочет отомстить Ирану и тоже, на паях, взять под контроль его нефтяные и газовые месторождения (если США поделятся, конечно).А вот прокси интересны сами по себе. Они у Ирана расположены на противоположных границах – на северо-западе курды, а на юго-востоке – белуджи. О курдах Украина.ру уже писала. И курды пока воздерживаются бездумно поддерживать агрессоров в войне с Ираном. А вот белуджи – это очень интересный материал для исследования.Белуджи – это один из многочисленных так называемых разделенных народов, которые исследователи порой называют "хворостом истории", потому что их часто используют для участия в самых разных конфликтах. Из-за их же стремления объединиться и создать свое государство. Как курды, которые имеют свои территории расселения, даже автономии или прочие квази-государственные объединения в Сирии, Турции, Иране и Ираке, но хотят слиться в некий Великий Курдистан и стать полноценным государством.Белуджи – народ численностью 9-11 млн человек тоже разделен между тремя государствами и проживает в провинциях Систан и Белуджистан в Иране, провинциях Кандагар, Гильменд – в Афганистане и провинции Белуджистан – в Пакистане.Вот он, Белуджистан – проблема трех стран (на фото)В пакистанском Белуджистане живет больше всего представителей этого народа (8 млн человек), и в мае 2025 года там даже провозглашена никем не признанная "Республика Белуджистан" с территорией 347 190 кв км, населением в 14,894 млн человек, столицей в городе Кветта и двумя государственными языками – белуджским и, ясное дело, английским. Хотя в языковом и этническом отношении белуджи – народ индоиранской группы и близкий к курдам, они даже говорят на похожем наречии, несмотря на географическую отдаленность (один из парадоксов этих народов).Короче, активисты разных организаций движения за свободный Белуджистан воспользовались конфликтом в Белуджистане (столкновениями белуджей с властями по поводу убийства нескольких граждан во время угона самолета в марте 2025 года), подписали декларацию о независимости Белуджистана, обратились к международному сообществу признать новое государство, в конце концов попросили ООН ввести миротворческий контингент для обеспечения безопасности местного населения.Международная общественность и ООН, как и следовало ожить, белуджей продинамила, а правительство Пакистана назвало их сепаратистами и террористами.Пакистану не впервой сталкиваться с подобными проявлениями. Конфликт в Белуджистане тянется с 1948 года, когда после раздела Британской Индии возникли Пакистан и Индия, а большинство белуджей оказались в Пакистане, а остальные – еще в двух странах. Как говорится, почувствуйте основной британский (если хотите шире, англосаксонский и исповедуемый и США) колониальный подход: "разделяй и властвуй", а не можешь властвовать, то просто разделяй, создавай нестабильность и хаос и лови в той мутной воде золотые рыбки прибыли.Конфликт во всех странах расселения белуджей получился этноконфессиональным. В Иране белуджи-сунниты противостоят иранцам-шиитам, в Пакистане и Афганистане конфликтуют с представителями либо иных течений ислама (тем же талибаном*, запрещенным в России), либо местных неисламских религий.И конфликт получился тлеющий, способный при соответствующем вливании средств и оружия вспыхнуть с невероятной силой. Сейчас во главе бунтующих белуджей в Пакистане и в Иране стоят две основные военизированные структуры – Освободительная армия Белуджистана (ОАБ) и Джундалла.Вот потому, где квартируют вожди белуджей, кто кого содержит, кто из стран-соседей кому помогает и можно составить представление о сути конфликта и даже прогнозировать его развитие сегодня, когда война в Иране вошла в такую крутую горячую фазу.И так, правительства Ирана и Пакистана одинаково относятся к белуджам как к сепаратистам и террористам. Разрывающим единство государств. И потому известны совместные пакистанско-иранские операции по подавлению белуджей. Например, в 1973 году во время очередного витка напряженности в регионе Иран отправил в помощь Пакистану авиагруппу в составе около тридцати вертолетов "Чинук" с экипажами и вооружением.И другие соседние народы (на фото)ОАБ – это в основном пакистанская группировка, стала известна общественности летом 2000 года, начала террористическую войну против Пакистана и англосаксов и уже в 2006 году была объявлена террористической. Известны и другие их союзники: Белуджский освободительный фронт, Белуджская республиканская армия, Белуджская республиканская гвардия.Джундалла или Джондалла (из арабского – Солдаты Аллаха), известная как Движение народного сопротивления Ирана квартирует в Иране. Но большинство ее членов – сунниты. Стала известной после нападений на военных, полицейских и гражданское население под лозунгом сопротивления шиитским притеснениям со стороны Тегерана.Связана с торговлей наркотиками, на ее счету около 400 убитых иранских солдат. Многие эксперты подозревают Джундаллу в связях с террористической сетью Аль-Каида*.В ответ и боевиков и лидеров ОАБ и Джундалли и в Иране, и в Пакистане безжалостно убивают и казнят, если удается арестовать.Многие эксперты предполагают, что белуджи-сепаратисты живут за счет доходов от угольных шахт в провинции Белуджистан, от наркоторговли и похищения людей с целью выкупа, а также — от представителей диаспоры белуджей. Но очень интересным является то, что эти организации поддерживаются и США, и Великобританией, и Израилем, и Индией. С первыми тремя все ясно – сепаратисты и террористы выполняют для них подрывную работу. И сейчас вот к Джундалле, как сообщили американские же СМИ, зачастили представители израильского Моссада под видом агентов ЦРУ для атак против иранских официальных лиц, что Израилю очень даже удается.А вот Индии сепаратисты выгодны потому, что они помогают индусам в экономической войне с Китаем, сдерживают его присутствие и мощную поступь в регионе. Иран уже давно утверждает, что Джундалла получает помощь от США. Официальный Вашингтон это опровергал, а вот сейчас напал сам и может бросить в бой белуджей.Сам Пакистан неоднократно обвинял Индию в поддержке ОАБ. В 2010 году премьер-министр Пакистана Юсуф Реза Гилани официально заявил, что имеет на руках досье с документами об участии Индии в белуджистанском конфликте.Затем Индию обвинили в поддержке ОАБ через их консульства в Афганистане, а британская разведка домазала информацию: мол, Нью-Дели тайно спонсирует белуджистанских повстанцев с целью оказать давление на Пакистан. Сами же британцы хотят надавить и на тех, и на тех. Равно как против Ирана белуджей поддерживала Саудовская Аравия, заинтересованная в ослаблении этой страны.По данным мировых СМИ в прежние годы белуджей использовали иракцы, ОМИН (Организация моджахедов иранского народа) и даже советский КГБ, боровшийся в регионе с Пакистаном и Британией.Но то дела давно минувших лет, а сегодня белуджи-сепаратисты вольно или невольно, но объективно помогают Индии сдерживать Китай. И выступают прокси-силами коллективного Запада, воюющего с Китаем и с Россией.В частности, ОАБ выступила против Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), составной части транспортного коридора "Один пояс – один путь" (ОПОП) и развернули теракты против граждан Китая. В ноябре 2018 года напали на китайское консульство в Карачи, в результате чего четыре человека были убиты, включая двух полицейских, но китайский персонал не пострадал.В 2019 году было совершили нападение на отель Pearl-Continental в Гвадаре, в котором проживали китайские специалисты, строившие портовый комплекс. В июне 2020 года ОАБ напала на Пакистанскую фондовую биржу, где китайские компании владеют 40% акций. А в 2022 году одна из террористок созданной в 2010 году "Бригады Маджид" (подразделения смертников ОАБ) с красноречивым именем Шари Белудж взорвала автомобиль возле Института Конфуция при Университете Карачи, где погибли четыре человека, в том числе трое граждан Китая.Индия все обвинения опровергает, а Китай, разумеется, поддерживает Пакистан и Иран в их борьбе с белуджами. Но дело, в принципе, уже наполовину сделано: война в Иране выведет из строя часть ОПОП вообще, и КПЭК в частности, и международный транспортный коридор (МТК) Север-Юг, связывающий Россию с ближневосточным регионом и выводящий российские товары в Индийский океан.В тоже время именно белуджи-сепаратисты становились причиной войны и между странами, с ними воюющими. В январе 2024 года Иран и Пакистан обменялись ракетными ударами для уничтожения якобы белуджей, сепаратистов и террористов, по обе стороны границы. Исламабад даже отзывал своего посла из Ирана. В результате этих атак погибли несколько человек, в том числе и иностранных граждан.Отношения между Пакистаном и Ираном были подпорчены очень серьезно, что сказывается на сегодняшней войне.Однако, с другой стороны, история белуджей более сложна, чем кажется. В основе использования их в качестве прокси лежит не только цинизм и подлость заказчиков таких услуг, но и стремление этого народа получить свою государственность, чем заказчики прокси беззастенчиво и пользуются. И, увы, будут пользоваться. И курдами, и белуджами, и всеми прочими, кто разделен, но хочет единения…О борьбе транспортных коридоров в регионе читайте в статье Владимира Скачко "Пекин и Москва согласуют позиции. ОПОП и МТК Север-Юг против IMEC – сотрудничество или конкуренция" *внесена в РФ в список экстремистских и террористических организаций

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

