Вооруженные силы Азербайджана превосходят армию Армении по боевой мощи, поэтому вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе не понадобится. Об этом в комментарии РИА Новости заявил турецкий экономист и политолог, бывший торгпред Турции в РФ Айдын Сезер

Украина и Карабах: не надо лезть в чужую войну © REUTERS, Staff/File Photo

«Условия, в которых находится Турция, специалисты оценивают как кризисные, и в случае участия страны в серьезном военном конфликте трудно предсказать, как это повлияет на ее экономику. Но я не думаю, что Турция вступит в эту войну», — сказал Айдын Сезер.

В воскресенье, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. При этом по заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.

В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.