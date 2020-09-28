Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Турция поддержала Азербайджан, Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.
Уточняется, что будет вестись прием пациентов, нуждающихся лишь в реанимационных мероприятиях и неотложной медицинской помощи, остальных выпишут из больниц с последующим амбулаторным контролем.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Тем не менее, в регионе периодически происходят вооруженные столкновения.