Медицинские учреждения Армении из-за военного положения, введенного в стране в связи с событиями в Нагорном Карабахе, прекращают прием пациентов, обратившихся за стационарной помощью в плановом порядке. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба Минздрава

Александр Искандарян: Обстрелы Азербайджаном территории Нагорного Карабаха не были случайностью © Sputnik /Asatur Yesayants

Уточняется, что будет вестись прием пациентов, нуждающихся лишь в реанимационных мероприятиях и неотложной медицинской помощи, остальных выпишут из больниц с последующим амбулаторным контролем.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Тем не менее, в регионе периодически происходят вооруженные столкновения.