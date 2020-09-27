Отец курсанта Вячеслава Золочевского, единственного выжившего при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области, работает в сфере авиации и сам пережил три падения. Он рассказал об этом 27 сентября в интервью газете «Сегодня»

Трагедия АН-26 в Харьковской области. Был ли шанс на спасение? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я падал три раза. То, что сын выжил, — это говорит о том, что он сын своего отца", — рассказал Виталий Золочевский.

По его словам, у Вячеслава нет переломов, только ушибы.

«Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга», — добавил Золочевский-старший.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила свою часть работы на месте катастрофы. Спасатели провели работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказанию психологической помощи родственникам погибших.

Рассматриваются четыре версии трагедии: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами, проблемы с техобслуживанием самолета и подготовкой его к полету.