Перед крушением Ан-26 в Харьковской области приоритет в посадке мог быть отдан другому борту. Об этом сообщил глава региона Алексей Кучер 26 сентября в эфире телеканала «Украина 24»

Трагедия АН-26 в Харьковской области. Был ли шанс на спасение? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он пояснил, что с момента, когда пилот запросил посадку, люди, ответственные за эту посадку, ответили лишь через минуту, и якобы это произошло из-за того, что посадили другой борт.

«При этом ранее уже было понятно и известно, что один из моторов уже не работал… И вопрос: почему люди, которые отвечали за посадку, получив информацию о неисправном двигателе у самолета с курсантами, отдали приоритет именно другому борту… А уже через минуту наши ребята потерпели крушение», — заявил Кучер.

Глава региона добавил, что следствию сейчас стоит отработать в первую очередь именно эту версию.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело.

Как сообщали ранее в Минобороны Украины, по предварительной оценке специалистов по лётной безопасности, произошёл отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна.

Глава ведомства Андрей Таран добавил, что двигатель самолёта имел в запасе более 5 тысяч лётных часов до очередного ремонта. По словам министра, предварительный анализ даёт основания полагать, что, скорее всего, самолёт зацепился крылом за землю.