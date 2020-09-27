Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила свою часть работы на месте катастрофы. Спасатели провели работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказанию психологической помощи родственникам погибших. К работам было привлечено 70 сотрудников ГСЧС и 10 единиц техники.
Он пояснил, что с момента, когда пилот запросил посадку, люди, ответственные за эту посадку, ответили лишь через минуту, и якобы это произошло из-за того, что посадили другой борт.
«При этом ранее уже было понятно и известно, что один из моторов уже не работал… И вопрос: почему люди, которые отвечали за посадку, получив информацию о неисправном двигателе у самолета с курсантами, отдали приоритет именно другому борту… А уже через минуту наши ребята потерпели крушение», — заявил Кучер.
Глава региона добавил, что следствию сейчас стоит отработать в первую очередь именно эту версию.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело.
Как сообщали ранее в Минобороны Украины, по предварительной оценке специалистов по лётной безопасности, произошёл отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна.
Глава ведомства Андрей Таран добавил, что двигатель самолёта имел в запасе более 5 тысяч лётных часов до очередного ремонта. По словам министра, предварительный анализ даёт основания полагать, что, скорее всего, самолёт зацепился крылом за землю.