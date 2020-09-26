«Польша, Литва заявляли о непризнании, Европарламент заявил о нелегитимности. Украина все надеялась меж капельками, как обычно, проскочить. Но вот стоило Соединенным Штатам заявить о нелегитимности Лукашенко, тут же через пять минут появляется заявление министра иностранных дел Украины (Дмитрия Кулебы. — ред.): мы тоже, тоже! Хозяева сказали, так куда же нам деваться», — сказал Корнилов.
Он отметил, что Украина при этом не приостановила торговлю, экономические связи с Белоруссией.
«То есть надеются даже в этих условиях продолжать получать свои выгоды от белорусского экспорта. Так что тут вопрос, пойдет ли на это Лукашенко. И я думаю, тут во многом будет зависеть от жесткости и решимости позиции Российской Федерации, если в итоге Москва поставит перед Лукашенко выбор как-то определиться», — добавил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.