Украина до последнего ждала отмашки из Соединенных Штатов Америки перед тем как заявить о нелегитимности белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом 25 сентября заявил политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Он отметил, что Украина при этом не приостановила торговлю, экономические связи с Белоруссией.

«То есть надеются даже в этих условиях продолжать получать свои выгоды от белорусского экспорта. Так что тут вопрос, пойдет ли на это Лукашенко. И я думаю, тут во многом будет зависеть от жесткости и решимости позиции Российской Федерации, если в итоге Москва поставит перед Лукашенко выбор как-то определиться», — добавил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.