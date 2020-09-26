Сын депутата городского совета Николаева от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадима Олабина погиб в авиакатастрофе с Ан-26 в Харьковской области. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба партии

Трагедия АН-26 в Харьковской области. Был ли шанс на спасение? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Вадима Олабина - Владимир Олабин, который был курсантом Харьковского национального университета воздушных сил и находился на борту воздушного судна», — говорится в материале.

Накануне вечером военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение во время учебного полета возле города Чугуев. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным погибли 26 человек. Один курсант выжил, он находится в больнице с травмами средней тяжести. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.