«Вследствие крушения самолета погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина - Владимир Олабин, который был курсантом Харьковского национального университета воздушных сил и находился на борту воздушного судна», — говорится в материале.
Накануне вечером военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение во время учебного полета возле города Чугуев. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным погибли 26 человек. Один курсант выжил, он находится в больнице с травмами средней тяжести. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.