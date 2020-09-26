Правительство Украины приняло решение о выделении более $55,8 тысячи (4,36 миллиона рублей) компенсации семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Харьковской области. Об этом 26 сентября сообщил замминистра обороны Украины Игорь Старобинский, трансляция велась в YouTube

«Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 миллион 576,5 гривен на каждого. Выплаты будут за счет фондов Министерства обороны», — сказал он.

Зеленский поручил приостановить все полеты на Ан-26 и проверить контакты в оборонной отрасли © president.gov.ua

Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия». Госбюро расследований (ГБР) Украины проверяет четыре версии причин крушения.

Местные власти в Харьковской области объявили 26 сентября Днем траура по погибшим в авиакатастрофе. В город прилетел президент Украины Владимир Зеленский.