«Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 миллион 576,5 гривен на каждого. Выплаты будут за счет фондов Министерства обороны», — сказал он.
Вечером 25 сентября в районе города Чугуева Харьковской области во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек: члены экипажа и курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Выжил один курсант.
Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия». Госбюро расследований (ГБР) Украины проверяет четыре версии причин крушения.
Местные власти в Харьковской области объявили 26 сентября Днем траура по погибшим в авиакатастрофе. В город прилетел президент Украины Владимир Зеленский.