Ранее Зеленский прибыл в Харьковскую область, где посетил место крушения Ан-26. Он объявил субботу 26 сентября Днем всеукраинского траура и подчеркнул необходимость оперативного выяснения причин авиакатастрофы.
«Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. Министр обороны и руководитель Генштаба поручение уже начали выполнять», — сообщил Татаров.
Он добавил, что Зеленский также поручил правоохранительным органам проверить все контракты в оборонной отрасли и усилить контроль в сфере закупок военной техники и ее обслуживания.
Вечером 25 сентября в районе города Чугуева Харьковской области во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек: члены экипажа и курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Выжил один курсант.
Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия». Госбюро расследований (ГБР) Украины проверяет четыре версии причин крушения.