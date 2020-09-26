Президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить любые полеты на самолетах, аналогичных Ан-26, который разбился под Харьковом, до выяснения обстоятельств аварии. Об этом замглавы Офиса президента Олег Татаров сообщил в эфире телеканала «Украина 24» 26 сентября

Командование ВВС и Минобороны Украины озвучили срок эксплуатации разбившегося Ан-26, но разошлись в цифрах © ГСЧС Украины

«Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. Министр обороны и руководитель Генштаба поручение уже начали выполнять», — сообщил Татаров.

Он добавил, что Зеленский также поручил правоохранительным органам проверить все контракты в оборонной отрасли и усилить контроль в сфере закупок военной техники и ее обслуживания.

Вечером 25 сентября в районе города Чугуева Харьковской области во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек: члены экипажа и курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Выжил один курсант.

Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия». Госбюро расследований (ГБР) Украины проверяет четыре версии причин крушения.