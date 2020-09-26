Капитальный ремонт разбившегося на Украине военного самолета Ан-26 не планировался - в этом году срок его эксплуатации был продлен еще на два года. Об этом пресс-служба командования Воздушных сил Украины сообщила в Facebook 26 сентября

Разбившемуся под Харьковом военному самолету Ан-26 было 43 года - СМИ © ГСЧС Украины

«Планом ремонта вооружения, военной техники и имущества Вооруженных сил Украины выполнение капитального ремонта самолета Ан-26 (бортовой №76) не предусматривалось. Поэтому информация, будто борт не был готов к выполнению полетов и готовился в ближайшее время к ремонту, не соответствует действительности», — заявило командование.

Там добавили, что «Антонов» в этом году продлило на два года срок эксплуатации Ан-26. В то же время в Минобороны Украины заявили, что борт мог летать без обновления ресурса еще три года.

«Самолет 1977 года производства, то есть ему 43 года. Но машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борте», — говорится в сообщении ведомства.

Вечером 25 сентября в районе города Чугуева Харьковской области во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек: члены экипажа и курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Выжил один курсант.

Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия». Госбюро расследований (ГБР) Украины проверяет четыре версии причин крушения.

Местные власти в Харьковской области объявили 26 сентября Днем траура по погибшим в авиакатастрофе. В город прилетел президент Украины Владимир Зеленский.