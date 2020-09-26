Украинский лидер Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в стране в связи с катастрофой военного самолета Ан-26. Об этом в субботу сообщили на сайте Офиса президента

По меньшей мере 25 человек погибли при крушении военного самолета под Харьковом © ГСЧС Украины в указе Зеленского.

Согласно документу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач — внесены соответствующие изменения.

«Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, в которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорбить вместе с их семьями», — заявил президент.

Он подчеркнул необходимость оперативного выяснения причин авиакатастрофы и проведения объективного и беспристрастного расследования.