«В связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 вблизи г.Чугуева Харьковской области и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 днем траура», — говорится в указе Зеленского.
Согласно документу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.
Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач — внесены соответствующие изменения.
«Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, в которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорбить вместе с их семьями», — заявил президент.
Он подчеркнул необходимость оперативного выяснения причин авиакатастрофы и проведения объективного и беспристрастного расследования.