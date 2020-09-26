«Проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету», — говорится в сообщении.
По данным министра обороны Украины Андрея Тарана, Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
«Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю», — цитирует министра пресс-служба Минобороны.
Там также сообщили, что специалисты обнаружили черный ящик самолета.
Вечером 25 сентября в районе города Чугуева Харьковской области во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек: члены экипажа и курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. По последним данным, 25 человек погибли, двое получили тяжелые ожоги.
Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия». По предварительным данным, незадолго до катастрофы пилот сообщил об отказе левого мотора. Как уточнили в МО, отказал датчик двигателя.
Местные власти в Харьковской области объявили 26 сентября Днем траура по погибшим в авиакатастрофе. В город приехал президент Украины Владимир Зеленский.