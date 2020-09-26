Государственное бюро расследований Украины проверяет четыре версии причин крушения самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на своей странице в Facebook 26 сентября

Разбившемуся под Харьковом военному самолету Ан-26 было 43 года - СМИ © ГСЧС Украины

По данным министра обороны Украины Андрея Тарана, Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.

«Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю», — цитирует министра пресс-служба Минобороны.

Там также сообщили, что специалисты обнаружили черный ящик самолета.

Вечером 25 сентября в районе города Чугуева Харьковской области во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек: члены экипажа и курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. По последним данным, 25 человек погибли, двое получили тяжелые ожоги.

Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия». По предварительным данным, незадолго до катастрофы пилот сообщил об отказе левого мотора. Как уточнили в МО, отказал датчик двигателя.

Местные власти в Харьковской области объявили 26 сентября Днем траура по погибшим в авиакатастрофе. В город приехал президент Украины Владимир Зеленский.