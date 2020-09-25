«Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области», — говорится в сообщении.
Ранее в городе Чугуеве Харьковской области при заходе на посадку разбился самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил Украины.
В результате трагедии 22 человека погибли, двое выжили, один из них находится в критическом состоянии.
На месте авиакатастрофы сейчас работают спасатели. Украинские власти создали комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии.