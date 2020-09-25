Президент Украины Владимир Зеленский отправится в субботу в Харьковскую область, где потерпел крушение самолет Ан-26. Он сообщил об этом 25 сентября в своем Telegram-канале

Как Зеленский проблемы Закарпатья обещал решить © president.gov.ua Ранее в городе Чугуеве Харьковской области при заходе на посадку разбился самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил Украины. В результате трагедии 22 человека погибли, двое выжили, один из них находится в критическом состоянии. На месте авиакатастрофы сейчас работают спасатели. Украинские власти создали комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии.