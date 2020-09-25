Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров считает, что пользование запрещенной на территории Украины российской соцсетью «ВКонтакте» в первую очередь является ответственностью граждан. Об этом 25 сентября он заявил на онлайн-конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности»

Интернет-публицист рассказал, кто на самом деле руководит «русской» соцсетью «ВКонтакте» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

По словам Гончарова, вопрос блокирования «ВКонтакте» на Украине также является вопросом взаимодействия с иностранными партнерами относительно площадок, которые распространяют эти мобильные приложения (Google Play и App Store).

«ВКонтакте» в числе ряда других российских интернет-ресурсов запрещен на Украине с 2017 года. Недавно запрет был продлен указом президента Владимира Зеленского. При этом разработчики ВК доработали приложение соцсети, благодаря чему украинские пользователи легко могут обходить блокировку. Как заявили в Совете нацбезопасности и обороны Украины, украинскими пользователями соцсети займется полиция страны.