«Это, в первую очередь, должна быть ответственность пользователей — они должны понимать, что они также нарушают законодательство, и действительно, наши сотрудники совместно с коллегами из других силовых структур работают над вопросом закрытия доступа к указанной сети», — заявил он.
По словам Гончарова, вопрос блокирования «ВКонтакте» на Украине также является вопросом взаимодействия с иностранными партнерами относительно площадок, которые распространяют эти мобильные приложения (Google Play и App Store).
«ВКонтакте» в числе ряда других российских интернет-ресурсов запрещен на Украине с 2017 года. Недавно запрет был продлен указом президента Владимира Зеленского. При этом разработчики ВК доработали приложение соцсети, благодаря чему украинские пользователи легко могут обходить блокировку. Как заявили в Совете нацбезопасности и обороны Украины, украинскими пользователями соцсети займется полиция страны.