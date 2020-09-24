Власти ФРГ заявляют несуразные вещи в ответ на запросы России по ситуации с Алексеем Навальным, это несерьезно для такой страны как Германия, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров

Германия требует от РФ расследовать отравление российского блогера Алексея Навального, однако отказывается предоставлять данные его анализов, а также не дает опросить пострадавшего.

«Мы слышим публичные комментарии, в том числе официальных представителей Германии, которые заявляют достаточно несуразные вещи, например тезис о том, что все, что произошло с Навальным, произошло на территории России, поэтому ничем мы вам помогать не будем, разбирайтесь сами, но мы от вас требуем признать, что вы виноваты», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Западные СМИ: в деле Навального немцы голословно обвиняют Россию, но отказываются предоставить конкретные факты © REUTERS, Michele Tantussi

Он также рассказал, что Россия полторы недели назад запросила консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, однако Берлин до сих пор его не предоставил.

Глава МИД РФ выразил надежду на то, что партнеры поймут бесперспективность разговаривать с Москвой «с позиции некого высшего существа», не утруждаясь отвечать на законные, опирающиеся на международные конвенции вопросы.

Пока что ФРГ «лишь требует так с высока, высокомерно от нас какого-то покаяния», констатировал Лавров.