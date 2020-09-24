Германия требует от РФ расследовать отравление российского блогера Алексея Навального, однако отказывается предоставлять данные его анализов, а также не дает опросить пострадавшего.
«Мы слышим публичные комментарии, в том числе официальных представителей Германии, которые заявляют достаточно несуразные вещи, например тезис о том, что все, что произошло с Навальным, произошло на территории России, поэтому ничем мы вам помогать не будем, разбирайтесь сами, но мы от вас требуем признать, что вы виноваты», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Дипломат отметил, что такое поведение несолидно для любой страны, в особенности для такой крупной и уважаемой, как Германия.
Он также рассказал, что Россия полторы недели назад запросила консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, однако Берлин до сих пор его не предоставил.
Глава МИД РФ выразил надежду на то, что партнеры поймут бесперспективность разговаривать с Москвой «с позиции некого высшего существа», не утруждаясь отвечать на законные, опирающиеся на международные конвенции вопросы.
Пока что ФРГ «лишь требует так с высока, высокомерно от нас какого-то покаяния», констатировал Лавров.