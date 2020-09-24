Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило ноту представительству ФРГ в организации с требованием предоставить материалы по делу оппозиционера Алексея Навального в десятидневный срок, пишет «Интерфакс» 24 сентября

«23 сентября постоянным представительством Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию по т.н. делу Навального», — цитирует агентство сообщение российского постпредства.

Как «отравление» Навального разорит Украину и позволит в Европе освоить 1 триллион евро © AP, Jens Meyer

В ноте отмечается, что запрос отправлен в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), в соответствии с которой немецкая сторона должна предоставить ответ в десятидневный срок.

«Одновременно постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин своим письмом уведомил гендиректора техсекретариата ОЗХО Фернандо Ариаса о задействовании нами вышеуказанного конвенционного механизма и направлении соответствующей ноты в постпредство ФРГ», — сказано в пресс-релизе.

В нем также говорится, что российская сторона предложила Ариасу информировать об этом все государства-участники КЗХО.

Как подчеркивается в сообщении, в зависимости от ответа Германии Москва будет решать вопрос о дальнейших шагах с опорой на заложенные в Конвенции возможности.

В документе подчеркивается, что Россия рассчитывает на безусловное соблюдение всеми членами ОЗХО, в первую очередь Германией, Францией и Швецией, своих обязательств по оказанию правовой помощи в соответствии с п. 2 ст. VII КЗХО.

Западные СМИ: в деле Навального немцы голословно обвиняют Россию, но отказываются предоставить конкретные факты © REUTERS, Michele Tantussi Алексей Навальный госпитализирован в Омске, появилось в СМИ 20 августа.

Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске. Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.

Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление веществом из группы «Новичок».

При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где якобы выявили отравляющее вещество.