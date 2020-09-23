Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ему было трудно признать, что литовцы убивали евреев. Слова политика приводит Sputnik 23 сентября

В этот день в 1943 году были убиты или отправлены концлагеря все жители Вильнюсского еврейского гетто. Всего в Литве пособники нацистов из числа местных жителей убили более 200 тыс. евреев.

«Мы отрицали, мы злились, мы пытались вести переговоры со своей совестью, считая и сравнивая то, что нельзя ни посчитать, ни сравнить — страдания и жизни людей. Трудно было признать, что граждане нашего государства погибли и от рук литовцев», — сказал президент.

Испанца в Литве признали неблагонадежным за критику Майдана и пособников нацистов © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф заявлял, что местные власти не говорят людям правды об истории своей страны, в частности в вопросе Холокоста.

В литовском обществе в период между Первой и Второй мировыми войнами росли антисемитские настроения, геноцид литовских евреев начался еще до того, как пришли нацисты.

Об этом рассказал дипломат, американец литовского происхождения Грант Артур Гочин, подававший иск против пособника нацистов в Литве Йонаса Норейки.