Власти Литвы внесли гражданина Испании Микеля Пуэртаса в черный список из-за его политических взглядов. Об этом сам Пуэртас рассказал Sputnik Mundo, сообщает Sputnik Литва

Ликвидация Шухевича. Удача Судоплатова, или «зрада» в рядах ОУН-УПА? © Public domain Виктора Януковича, ему стали угрожать местные националисты.

В августе этого года Пуэртас приехал в Литву, чтобы провести там отпуск, однако на границе узнал, что въезд в страну ему запретили до 2023 года, а его фамилия значится в черном списке литовских спецслужб.

После этого испанец больше недели провел в Центре для беженцев. По его словам, литовские власти не хотят пускать его в страну из-за высказываний в адрес нацистских пособников, которых сейчас в Литве объявили героями.

Например, речь идет о военном преступнике Йонасе Норейке, который участвовал в Холокосте.

«Если ты говоришь об этом, у тебя могут возникнуть серьезные проблемы: ты можешь оказаться за решеткой или тебя могут депортировать, как было в моем случае. Просто за то, что ты констатируешь исторические факты. У литовского режима есть серьезные проблемы с построением национальной идентичности, и любые высказывания, которые идут вразрез с официальной мифологией, воспринимаются как атака на государственную независимость», — рассказал Пуэртас.

Литовский оппозиционный политик, экс-лидер «Социалистического народного фронта» Альгирдас Палецкис уже два года находится под стражей по обвинению в шпионаже. Ранее он стал первым человеком в Литве, которого осудили за «отрицание советской оккупации».

Формирования литовских националистов, называвших себя «лесными братьями», действовали в Литве в 1940-1950 гг. Они причастны к убийствам мирных граждан, сочувствовавших советской власти.