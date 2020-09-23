Ранее Меркель заявила, что окончательное решение по «Северному потоку-2» будет приниматься после объяснений России по ситуации с Навальным. Германский лидер при этом подчеркнула, что решение примет не одна Германия, а Евросоюз сообща.
«Меркель рассчитывала пропетлять по принципу «и нашим, и вашим». Вам «отравленный» Навальный, нам — «Северный поток-2», можете еще ввести какие-то санкции, запретите ввоз польских яблок в Россию. У нее не получилось», — констатировал эксперт.
Политолог отметил, что теперь у Меркель просто нет вариантов, как найти позитивный выход из этой ситуации.
По его мнению, теперь страны вроде Польши будут говорить о том, что если Меркель действительно поддерживает санкции против России, то ей придется отказаться от «Северного потока-2», что нанесет Германии серьезный ущерб.
Ищенко добавил, что Польша является традиционным конкурентом Германии в борьбе за влияние в Центральной и Восточной Европе, и если «Северный поток-2» сейчас сорвется при помощи Германии, это будет рассматриваться как геополитическая победа Польши.
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