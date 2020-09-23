Канцлер Германии Ангела Меркель сама загнала себя в угол в ситуации с «отравлением» Алексея Навального, потому что неадекватно оценила внутриполитическую обстановку. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко предположил, как Меркель будет выпутываться из ситуации с Навальным © Владимир Трефилов

«Меркель рассчитывала пропетлять по принципу «и нашим, и вашим». Вам «отравленный» Навальный, нам — «Северный поток-2», можете еще ввести какие-то санкции, запретите ввоз польских яблок в Россию. У нее не получилось», — констатировал эксперт.

Политолог отметил, что теперь у Меркель просто нет вариантов, как найти позитивный выход из этой ситуации.

По его мнению, теперь страны вроде Польши будут говорить о том, что если Меркель действительно поддерживает санкции против России, то ей придется отказаться от «Северного потока-2», что нанесет Германии серьезный ущерб.

Ищенко добавил, что Польша является традиционным конкурентом Германии в борьбе за влияние в Центральной и Восточной Европе, и если «Северный поток-2» сейчас сорвется при помощи Германии, это будет рассматриваться как геополитическая победа Польши.

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