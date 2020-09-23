Представители Запада пытаются шантажировать Владимира Зеленского лишением Украины безвиза, чтобы заставить президента навести порядок в стране, которая не в состоянии выполнять миссию, возложенную на неё иностранными хозяевами. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бортник на пресс-конференции в Киеве

Бортник рассказал о серьезном сигнале, который Лавров послал Украине и Западу © Пресс-служба МИД РФ | Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

«Я общаюсь со многими коллегами за рубежом, на прошлой неделе общался с американским коллегой, и он высказывает то же мнение, которое мы ранее высказывали в медиа о том, что на самом деле представители посольств и Запада, работающие на Украине, в значительной мере дискредитированы у себя на родине», — сказал эксперт.

Бортник прогнозирует, что Запад полностью разочаровался в Украине, и поэтому после выборов в США система управления этой страной будет перезапущена.

«Потому что Украина не стала гордостью и витриной реформ, об этом говорят высокие политические лидеры даже на публичных встречах. В этом обвиняют представителей посольств на Украине. А многие посольские команды обвиняют украинскую коррупцию», — указал политолог.

Поэтому вероятно, что после выборов в США начнётся перезагрузка американского управления Украиной, добавил специалист.