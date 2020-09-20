Как сообщается, к собравшимся у станции метро «Немига» людям с бело-красно-белыми флагами подъехала колонна автозаков, из которой стремительно выбежали сотрудники ОМОН. Они задержали по крайней мере одного человека.
Также силовики провели задержания не менее трех человек в толпе протестующих на проспекте Независимости. Со стороны силовиков выехали два микроавтобуса, из них выбежали люди в штатской одежде и балаклавах, которые стали преследовать демонстрантов. Догнав нескольких из них, они посадили их в микроавтобусы и увезли.
Примерно половина протестующих, дойдя по проспекту Независимости до площади Якуба Коласа, разделилась на несколько крупных колонн, которые продолжили двигаться по разным улицам в центре Минска.
Днем в МВД республики уже говорили, что более десяти человек задержаны в Минске на несанкционированной акции протеста в воскресенье, позднее задержания продолжились. В субботу общее число задержанных на акциях протеста в Белоруссии составило 430 человек, из них в Минске — 415.