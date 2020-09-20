Большая группа оппозиционеров собралась около станции метро «Немига» в Минске, однако сразу же начались задержания, не менее трех протестующих также задержаны на проспекте Независимости в центре Минска, сообщает РИА Новости 20 сентября

Как сообщается, к собравшимся у станции метро «Немига» людям с бело-красно-белыми флагами подъехала колонна автозаков, из которой стремительно выбежали сотрудники ОМОН. Они задержали по крайней мере одного человека.

Белоруссия: новые акции протеста, «раскрытие» силовиков и причина, почему Москва дала кредит Минску © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Примерно половина протестующих, дойдя по проспекту Независимости до площади Якуба Коласа, разделилась на несколько крупных колонн, которые продолжили двигаться по разным улицам в центре Минска.

Днем в МВД республики уже говорили, что более десяти человек задержаны в Минске на несанкционированной акции протеста в воскресенье, позднее задержания продолжились. В субботу общее число задержанных на акциях протеста в Белоруссии составило 430 человек, из них в Минске — 415.