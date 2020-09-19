Менталитет белорусов из западных областей страны и восточной отличается, так как этому способствуют близость католической Польши в первом случае и православной России во втором. Об этом один из лидеров белорусской общественной организации «Союз» Сергей Лущ сказал в интервью изданию Украина.ру

Историк Сергей Смирнов: В Беларуси нет деления на Восток и Запад, как на Украине © Facebook, Сергей Смирновъ

Семнадцатого сентября 1939 года Красная армия после фактического разгрома немцами поляков и бегства польского правительства в Румынию вошла на территорию Западной Белоруссии, заняв фактически без сопротивления Брест, Гродно и Белосток. Это событие теперь считается Днем воссоединения западнобелорусских земель с остальной Белоруссией.

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