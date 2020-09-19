«Приграничная кооперация (не говоря уже об исторических причинах) оказывает постоянное влияние на процесс формирования системы ценностей белорусов, проживающих в этих районах. Но, в отличие от украинцев, которые находятся в схожих геополитических условиях, белорусы обладают более покладистым, умеренным характером, и потому отличия между белорусами западных и восточных территорий никогда не приобретали крайних форм выражения», — пояснил эксперт.
Семнадцатого сентября 1939 года Красная армия после фактического разгрома немцами поляков и бегства польского правительства в Румынию вошла на территорию Западной Белоруссии, заняв фактически без сопротивления Брест, Гродно и Белосток. Это событие теперь считается Днем воссоединения западнобелорусских земель с остальной Белоруссией.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.