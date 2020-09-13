Госсекратарь США Майк Помпео получил письмо за подписью 26 членов Конгресса, в котором его просят поспособствовать тому, чтобы Украина разрешила американским хасидам приехать в Умань на могилу рабби Нахмана. Об этом 13 сентября сообщает «Рупор» со ссылкой на УНН

«Хасиды не обслуживаются». Юдофобия эпохи коронавируса © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«В постановлении о закрытии украинской границы есть десяток исключений, включая возможность студентам, дипломатам, деятелям культуры приезжать по приглашению… Со всем уважением мы просим вас рассмотреть эту просьбу, учитывая чудесные отношения между США, Украиной и европейскими общинами», — говорится в письме.

Местные жители в Умани, что из-за наплыва хасидов в городе увеличится число заболеваний коронавирусной инфекцией.

Напомним, утром 11 сентября на одном из магазинов Умани появилась табличка с надписью: «Хасиды не обслуживаются. Covid-19. Хасидам вход воспрещен» — дублированной на украинском и на иврите.

А 10 сентября в интернете появилась видеозапись, на которой хасиды расшатывают и сносят защитные ограждения, установленные на могиле рабби Нахмана в Умани.