«Хасиды не обслуживаются». Юдофобия эпохи коронавируса
«Хасиды не обслуживаются». Юдофобия эпохи коронавируса
© РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк
В паломничестве к могиле основателя хасидизма собираются принять участие до двух тысяч человек. Для них авторы письма просят сделать «религиозное исключение».

«В постановлении о закрытии  украинской границы есть  десяток исключений, включая возможность студентам, дипломатам, деятелям культуры приезжать по приглашению… Со всем уважением мы просим вас рассмотреть эту просьбу, учитывая чудесные отношения между США, Украиной и европейскими общинами», — говорится в письме.

Местные жители в Умани, что из-за наплыва хасидов в городе увеличится число заболеваний коронавирусной инфекцией.

Напомним, утром 11 сентября на одном из магазинов Умани появилась табличка с надписью: «Хасиды не обслуживаются. Covid-19. Хасидам вход воспрещен» — дублированной на украинском и на иврите.

А 10 сентября в интернете появилась видеозапись, на которой хасиды расшатывают и сносят защитные ограждения, установленные на могиле рабби Нахмана в Умани.

 

 

 