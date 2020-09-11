Попавший под санкции США депутат Рады пообещал Демпартии разоблачения

«Решение Минфина США — превентивное реагирование на мою следующую пресс-конференцию по разоблачению Демокорапшн. Будет очень интересно. Какой мотив действий Минфина США и как это произошло: месть представителей Демокорапш… Месть — неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают все новые и новые схемы международной коррупции», — написал Деркач.
В начале следующей недели депутат пообещал дать пресс-конференцию «с новыми, шокирующими фактами разоблачения демокоррупции».
«Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции, информация о санкциях вышла именно сегодня. Демокоррупционеры очень боятся. Подобная информация от Минфина США открывает мне возможность защищать свои интересы в юридическом поле — в суде», — добавил Деркач.
Деркач обнародовал три части записей якобы телефонных разговоров занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента.
Накануне Минфин США ввел санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им «вмешательства» в американские выборы. В частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям, попали Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович и гражданин Украины Деркач Андрей Леонидович.