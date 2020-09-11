Попавший под санкции США депутат Рады пообещал Демпартии разоблачения

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач назвал местью санкции, введенные против него Минфином США, и заявил о готовности защищать свои интересы в суде. Об этом 10 сентября он сообщил на своей странице в Facebook

Украина в лице Порошенко вмешалась в выборы президента США — Деркач © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В начале следующей недели депутат пообещал дать пресс-конференцию «с новыми, шокирующими фактами разоблачения демокоррупции».

«Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции, информация о санкциях вышла именно сегодня. Демокоррупционеры очень боятся. Подобная информация от Минфина США открывает мне возможность защищать свои интересы в юридическом поле — в суде», — добавил Деркач.

Деркач обнародовал три части записей якобы телефонных разговоров занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента.

Накануне Минфин США ввел санкции в отношении трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им «вмешательства» в американские выборы. В частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям, попали Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна, Лифшиц Артем Михайлович и гражданин Украины Деркач Андрей Леонидович.