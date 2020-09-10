Государственное бюро расследований вызывает бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Богдана на допрос в качестве свидетеля после интервью, которое он дал Дмитрию Гордону. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба ведомства

«Скоро вас начнут бить»: Богдан предостерег «слуг народа» © пресс-служба президента Украины Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно вопроса о статусе Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, которые непредвиденны законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — отметили в пресс-службе ГБР.

Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля.

ГБР уже направило повестку о вызове в адрес его регистрации.

В интервью Богдан заявил, что подозревает, якобы слухи о том, что нынешний руководитель Офиса Андрей Ермак является агентом российской разведки могут быть правдой.