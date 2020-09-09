Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который обещает вернуться на родину и прийти к власти, опубликовал на своей странице в Facebook 9 сентября программу «Шаги к справедливости» из девяти пунктов

Саакашвили согласился возглавить правительство Грузии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Под этим подразумевается патрульная полиция, криминальная полиция, а также полицейский спецназ. Она будет лишь в логистической связи с МВД, а ее руководитель будет независим от министра МВД. Руководителя полиции будет назначать не министр МВД и не премьер… Он будет избран парламентом и 1/3 голосов оппозиции среди кандидатов, которых назовет гражданский сектор», — написал Саакашвили.

Кроме того, по его словам, пенитенциарная служба будет отделена от Минюста. Ее руководителя изберут тем же образом, что и главу полиции. А прокуратура будет разделена на два ведомства: общую прокуратуру и прокуратуру по гражданским делам. Председателя парламентского комитета по правам человека будет избирать оппозиция.

Служба госбезопасности, по замыслу Саакашвили, будет упразднена из-за использования государственных ведомств в политических целях: политическая полиция в Грузии не будет существовать, а контрразведка и антитеррористическая служба войдут в состав МВД.

В последних пунктах экс-президент прописал, что так называемые «ключи прослушки» будут переданы независимой судебной системе и омбудсмену. Также будет упразднена финансовая полиция, а центр судебной экспертизы станет независимым ведомством.

Что касается судебной реформы, то она, по заявлению Саакашвили, должна состояться широким политическим консенсусом, а не только правящей силой и парламентским большинством.

Ранее Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. Он признался, что во время его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно «служить своей стране». Он также приветствовал решение своей бывшей партии «Единое национальное движение» выдвинуть его кандидатуру на должность премьер-министра в случае победы на парламентских выборах 31 октября и заявил, что готов занять данную должность, но максимум на два года, чтобы «вытащить Грузию из болота».

Ряд представителей властей Грузии посчитали заявления Саакашвили очередной ложью. В частности, министр юстиции Тея Цулукиани пообещала, что он будет задержан сразу при пересечении границы.