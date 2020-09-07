В Службе безопасности Украины (СБУ) отрапортовали о поимке военнослужащего танкового батальона ДНР, который заявил о якобы участвовавших в конфликте на востоке Украины российских военных, а также о том, что Россия поставляет ЛРН и ДНР военную технику, такие данные приводит СБУ у себя в Telegram 7 сентября

Киев рассчитывает в течение недели обменяться с ЛДНР пленными в формате «сто на сто» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Украина и Россия вновь планируют обменяться пленными. Последний такой обмен состоялся 16 апреля, когда на территорию, подконтрольную Киеву, отправилось 14 человек, а на Донбасс — 20 политзаключенных. В этот раз украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов передать ДНР и ЛНР 100 человек, список направлен в ОБСЕ.

Сейчас, по разным данным, на Украине остается около 200 пленных. Представители Луганска и Донецка говорят, что пока никаких списков от Украины не получали.

Журналист Артем Бузила, которого обменяли с украинской стороной в 2016 году, неоднократно заявлял, что Украина делает все возможное, чтобы привлечь к обменному процессу лиц, не относящихся к конфликту на Донбассе.