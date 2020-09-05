«Главная наша задача, главная наша проблема, главная наша обеспокоенность — это экономика. Есть экономика — значит, будет все стабильно. Нет экономики — то тогда не надо рассчитывать на идеологию, на безопасность, на спокойствие в стране и так далее», — заявил Лукашенко в ходе совещания в Минске.
По его словам, в последнее время сделано немало для того, чтобы экономика «нормально функционировала».
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Занявшая второе место Светлана Тихановская набрала около 10% голосов и практически сразу после голосования уехала в Литву.
Ее сторонники организовали массовые протесты в республике, объявив результаты выборов «сфальсифицированными». При этом они отказываются от пересчета голосов и проведения повторного голосования.
По предварительным данным, ущерб от уличных беспорядков уже составил более 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).