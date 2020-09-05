Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что главной задачей и главной проблемой властей страны является нормальное функционирование экономики. Его слова приводит «Интерфакс» 5 сентября

«Главная наша задача, главная наша проблема, главная наша обеспокоенность — это экономика. Есть экономика — значит, будет все стабильно. Нет экономики — то тогда не надо рассчитывать на идеологию, на безопасность, на спокойствие в стране и так далее», — заявил Лукашенко в ходе совещания в Минске.

Европейский привет белорусской оппозиции. Почему ЕС не стал вводить санкции против Лукашенко © REUTERS, Stringer

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Занявшая второе место Светлана Тихановская набрала около 10% голосов и практически сразу после голосования уехала в Литву.

Ее сторонники организовали массовые протесты в республике, объявив результаты выборов «сфальсифицированными». При этом они отказываются от пересчета голосов и проведения повторного голосования.

По предварительным данным, ущерб от уличных беспорядков уже составил более 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).