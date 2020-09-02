Сейчас у белорусской оппозиции есть два пути: либо продолжать уличную активность, либо формировать некий субъект и уже с этим субъектом идти на переговоры и отстаивать свое видение Конституции. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в недавнем интервью «Свободной прессе»

Алексей Дзермант: перспективы партии Бабарико и Колесниковой Мария Колесникова заявила, что штаб находящегося в СИЗО экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико начал работу над созданием собственной партии «Вместе».

«Если мы говорим об оппозиции, то у нее здесь два пути. Первый — это продолжать призывать к неповиновению, настаивать на ультиматумах об уходе Лукашенко, о возвращении к старой Конституции. Либо (что они сейчас, по-моему, уже осознают и начинают делать) формировать субъект, некую партию, и уже с этим субъектом идти на переговоры и отстаивать свое видение Конституции. То есть это уже политически понятный путь, а не давление через улицу», — отметил эксперт.

Если белорусская оппозиция пойдет этим путем, то не будет никаких препятствий к тому, чтобы они участвовали в обсуждении конституционных поправок и чтобы потом пошли на выборы со своей партией, если будет изменен принцип формирования парламента, указал Дземант.

«То есть фактически уже намечается путь к этому диалогу, вопрос, насколько оппозиционные силы выступят тут монолитно. Потому что часть, которая управляется польским Телеграм-каналом, все еще настроена на саботаж, на подрыв экономики… и все такое», — считает политолог.

Но в целом все публичные персоны уже поняли, что, поскольку власть не удается свалить, нужно идти политическим путем, главное, чтобы они оставались в правовых рамках и выходили именно на конструктив в обсуждении конституционной реформы, добавил специалист.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).