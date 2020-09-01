Создание белорусской оппозиционной партии «Вместе» не затрагивает работу Координационного совета (КС) оппозиции. Об этом говорится в заявлении штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико в Telegram 1 сентября

Тихановская: намерение создать партию говорит о готовности оппозиции просить у власти разрешения © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская ранее заявила, что позитивно оценивает инициативу Бабарико создать «Вместе», однако считает, что в Координационном совете не должно быть доминирования какой-то одной политической партии.

«Создание партии не затрагивает работу КС. КС — единая площадка диалога всех политических и общественных сил страны», — говорится в заявлении штаба Бабарико.

Там также отметили, что обращение о создании партии Бабарико записал еще 14 июня на случай, если «не сможет участвовать в выборах».

Ранее сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.

В понедельник, 31 августа, член КС Мария Колесникова заявила, что штаб Бабарико начал работу над созданием собственной партии.