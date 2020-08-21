Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом на Украине может полностью остановить медицину. Об этом 21 августа Зеленский рассказал на брифинге в Николаевской области, который транслировали украинские телеканалы

«У нас сегодня коло 2100 с чем-то людей (заболевших). Мы уже на этой волне — за 2000. Она очень опасна. И мы говорим не только об опасности числа больных. А потому что мы не можем везде поставить инфекционные больницы и делать переоборудование во всех больницах. Поэтому увеличение числа заболевших просто полностью остановит медицину и государство больше ничего не сможет сделать», — заявил он.

Президент заявил, что сейчас все зависит от людей. Он призвал носить макси и пользоваться защитными средствами.