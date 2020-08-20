«Наш Майдан (украинский — ред.) — это всегда многомесячный протестный лагерь. Такой протестный лагерь — это наша особенность специфическая, которую вряд ли можно повторить, или во всяком случае в Белоруссии нет и намека на повторение этого», — сказал Фесенко.
Он назвал отсутствие политической оппозиции — очень серьезным отличием белорусских событий от украинских.
«У нас сила майданов была в том, что всегда была сильная парламентская оппозиция, которая через парламент могла поддерживать. И кризис разрешался всегда — и в 2004 году, и в 2014 году — через легитимное решение Верховной Рады. В Белоруссии это невозможно. В Белоруссии нет сильной оппозиции, представленной в парламенте», — добавил эксперт.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.