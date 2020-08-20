Белорусские протесты отличаются от украинского Майдана прежде всего отсутствием политической оппозиции. Об этом 19 августа заявил глава Центра прикладных политических исследований (Украина) «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру

Белорусская оппозиция настаивает на немедленных переговорах с властью © Santa Fe Relocation Services / flickr

Он назвал отсутствие политической оппозиции — очень серьезным отличием белорусских событий от украинских.

«У нас сила майданов была в том, что всегда была сильная парламентская оппозиция, которая через парламент могла поддерживать. И кризис разрешался всегда — и в 2004 году, и в 2014 году — через легитимное решение Верховной Рады. В Белоруссии это невозможно. В Белоруссии нет сильной оппозиции, представленной в парламенте», — добавил эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.