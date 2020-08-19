Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в Белоруссии необходимо провести новые выборы, которые станут справедливыми и свободными. Об этом он заявил перед началом саммита ЕС по ситуации в республике, передает «Газета.ру» в среду, 19 августа

«Нужны новые выборы, которые будут свободными и справедливыми», — подчеркнул Курц.

Он также отметил, что в Белоруссии необходимо наладить диалог между действующими властями и оппозицией.

Белоруссия. Хроника протестов, 18 августа Александр Лукашенко.

Протесты продолжаются всю неделю, в отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается? и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.