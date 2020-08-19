«Нужны новые выборы, которые будут свободными и справедливыми», — подчеркнул Курц.
Он также отметил, что в Белоруссии необходимо наладить диалог между действующими властями и оппозицией.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
Протесты продолжаются всю неделю, в отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается? и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.