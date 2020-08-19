Демократическая партия США утвердила своим кандидатом в президенты на предстоящих выборах Джозефа Байдена. Об этом 19 августа сообщает РИА Новости

Двое против президента. Противостоять на выборах Трампу будут Джо Байден и Камала Харрис © REUTERS, Carlos Barria Берни Сандерса, вышедшего из внутрипартийной гонки в апреле.

Байден в общей сложности получил более 3 550 голосов, Сандерс — свыше 1 150.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. Байдену будет противостоять действующий президент США Дональд Трамп.