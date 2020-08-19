Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. Представители делегаций американских штатов поочередно объявляли о том, за кого их делегаты отдают свои голоса — за Байдена или его главного соперника — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, вышедшего из внутрипартийной гонки в апреле.
Байден в общей сложности получил более 3 550 голосов, Сандерс — свыше 1 150.
Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. Байдену будет противостоять действующий президент США Дональд Трамп.