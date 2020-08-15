«На это власть пойти, конечно, не захочет. А каких-то других целей у них-то и нет. Протестующих не объединяет какая-то определенная программа действий, или не объединяет, я бы сказал, какой-либо образ будущего. Это движение пока число негативистское, оно за свержение Лукашенко, а не за что-то вместо него», — объяснил собеседник издания.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа после выборов главы государства, победителем которых, по данным ЦИК, стал действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,08%.
Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал.
В столкновениях с милицией погибли два человека, около 6,7 тысяч были задержаны, более 250 госпитализированы. По данным МВД Белоруссии, пострадали около 100 сотрудников правоохранительных органов.