Цель участников массовых акций протеста в Белоруссии - назначить новые выборы, а это фактически будет означать отставку нынешней власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский

«На это власть пойти, конечно, не захочет. А каких-то других целей у них-то и нет. Протестующих не объединяет какая-то определенная программа действий, или не объединяет, я бы сказал, какой-либо образ будущего. Это движение пока число негативистское, оно за свержение Лукашенко, а не за что-то вместо него», — объяснил собеседник издания.

Хотят занять центр Минска. Что будут делать протестующие в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, набравший 80,08%.

Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал.

В столкновениях с милицией погибли два человека, около 6,7 тысяч были задержаны, более 250 госпитализированы. По данным МВД Белоруссии, пострадали около 100 сотрудников правоохранительных органов.