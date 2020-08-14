Работники Минского тракторного завода (МТЗ), вышедшие на акцию 14 августа, представили свои требования. Об этом сообщает Sputnik Беларусь

Рабочие МТЗ не дождались премьера и решили сами пойти к нему © commons.wikimedia.org, Homoatrox Романа Головченко, но часть рабочих отказалась от разговора и отправилась шествием к центру города из-за того, что беседа с главой правительства проходит в закрытом режиме.

Рабочие намерены дойти до Дома правительства: среди их требований отставка Александра Лукашенко, новые выборы с участием независимых наблюдателей, освобождение экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и снятие обвинений с политика и предпринимателя Валерия Цепкало.