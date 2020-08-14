Ранее рабочие МТЗ ожидали приезда к ним на предприятие премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, но часть рабочих отказалась от разговора и отправилась шествием к центру города из-за того, что беседа с главой правительства проходит в закрытом режиме.
Рабочие намерены дойти до Дома правительства: среди их требований отставка Александра Лукашенко, новые выборы с участием независимых наблюдателей, освобождение экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и снятие обвинений с политика и предпринимателя Валерия Цепкало.